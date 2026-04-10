Alcaraz-Bublik | highlights Atp Montecarlo

Alcaraz ha conquistato la semifinale al torneo di Montecarlo dopo aver sconfitto Bublik con un punteggio di 6-3, 6-0. La partita si è conclusa in poco più di un'ora, con lo spagnolo che ha dominato l'incontro. Ora, Alcaraz affronterà uno tra Vacherot e De Minaur nella prossima fase del torneo.

Carlos Alcaraz avanza a Montecarlo battendo Bublik con un agevole 6-3 6-0. Lo spagnolo giocherà la semifinale contro uno tra Vacherot e De Minaur. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz-Bublik: highlights Atp Montecarlo Alcaraz-Bublik oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingNell’incontro valevole per i quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra,... LIVE Alcaraz-Bublik, 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: controbreak del kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete il diritto lungolinea di Alcaraz. Alcaraz-Bublik: gli highlights | ATP 1000 Monte-Carlo Temi più discussi: Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik; Alcaraz supera l'ostacolo Etcheverry e vola ai quarti contro Bublik; Alcaraz vince in tre set contro Etcheverry ed è ai quarti di Montecarlo: affronterà Bublik; Monte Carlo, Alcaraz sconfigge in scioltezza Bublik e va in semifinale. Alcaraz-Bublik: highlights Atp Monte-Carlo. VIDEOCarlos Alcaraz centra la semifinale al Masters 1000 di Monte-Carlo, conquistando anche la 300ª vittoria in carriera con un netto 6-3, 6-0 su Alexander Bublik. Dopo un avvio brillante e un breve ... sport.sky.it LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 6-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il numero 1 del mondo approfitta degli errori del kazako e va in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:19 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdevi nessuna novità dal ... oasport.it Carlos Alcaraz accede senza problemi alla semifinale del Master 1000 di Montecarlo. Il numero 1 del mondo ha battuto in due set il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-3, 6-0 in 1 ora e 3 minuti di gioco. #ANSA - facebook.com facebook 300 Con il successo su Bublik, Alacaraz fa cifra tonda Eguaglia McEnroe al terzo posto dei giocatori che hanno impiegato meno match per raggiungere questa quota: Laver 355 Connors 365 McEnroe 367 Alcaraz 367 x.com