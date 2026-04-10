Alcaraz-Bublik | highlights Atp Montecarlo

Da gazzetta.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcaraz ha conquistato la semifinale al torneo di Montecarlo dopo aver sconfitto Bublik con un punteggio di 6-3, 6-0. La partita si è conclusa in poco più di un'ora, con lo spagnolo che ha dominato l'incontro. Ora, Alcaraz affronterà uno tra Vacherot e De Minaur nella prossima fase del torneo.

Carlos Alcaraz avanza a Montecarlo battendo Bublik con un agevole 6-3 6-0. Lo spagnolo giocherà la semifinale contro uno tra Vacherot e De Minaur. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Alcaraz-Bublik: highlights Atp Montecarlo

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Alcaraz-Bublik: gli highlights | ATP 1000 Monte-Carlo

Video Alcaraz-Bublik: gli highlights | ATP 1000 Monte-Carlo

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