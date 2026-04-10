Sabato sera a Mareno di Piave, il locale Corner Live in Via Ungheresca Nord 115 ospiterà il debutto di un nuovo trio blues guidato da Alberto Piccolo. L’evento inizierà alle 21:30 e rappresenta la prima esibizione ufficiale della formazione, che proporrà musica soul e blues. La serata si svolgerà nel rispetto degli orari stabiliti, offrendo un’occasione per ascoltare dal vivo questa nuova formazione musicale.

Sabato 11 aprile, a partire dalle ore 21:30, il locale Corner Live situato in Via Ungheresca Nord 115 a Mareno di Piave ospiterà il debutto della nuova formazione blues di Alberto Piccolo. L’evento, che prevede l’ingresso con una maggiorazione applicata alla prima consumazione obbligatoria, vedrà il chitarrista e cantante trevigiano protagonista insieme al Little Albert Organ Trio, per una serata gestita in collaborazione con ArteRitmi. L’evoluzione sonora di un artista radicato nel territorio. Il percorso musicale di Alberto Piccolo mostra una traiettoria di costante ricerca stilistica che si prepara a un nuovo capitolo sabato sera. Dopo aver ottenuto riconoscimenti internazionali con la sua band metal MESSA, l’artista ha intrapreso una strada solista nel 2020 con l’opera Swamp King, caratterizzata da venature psych rock e stoner. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alberto Piccolo debutta col nuovo blues trio: serata soul a Mareno

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