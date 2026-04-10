Alberto Del Rio resta in carcere | confermata la detenzione preventiva

Alberto Del Rio, noto ex wrestler della WWE, rimane in carcere con la conferma della custodia cautelare. La decisione è stata presa dal giudice che ha disposto il mantenimento della misura restrittiva, in seguito alle accuse di aggressione fisica e verbale nei confronti della compagna. La vicenda riguarda l'ex atleta, conosciuto anche come Alberto El Patrón, e la sua situazione giudiziaria è in fase di definizione.

Il giudice ha disposto il mantenimento della custodia cautelare per l’ex wrestler della WWE, accusato di aver aggredito fisicamente e verbalmente la compagna La decisione del giudice su Alberto El Patrón. La situazione legale di Alberto El Patrón, conosciuto dai fan di tutto il mondo come Alberto Del Rio per i suoi trascorsi in WWE, si è ulteriormente aggravata. Giovedì un giudice ha stabilito che il wrestler resterà in detenzione preventiva mentre il procedimento giudiziario va avanti. Secondo quanto riportato da Milenio, un giudice di controllo ha deciso di mantenere l’ex atleta dietro le sbarre dopo che la Procura Generale dello Stato ( FGE ) lo ha formalmente incriminato per il reato di violenza familiare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Alberto Del Rio resta in carcere: confermata la detenzione preventiva Alberto Trentini, i primi racconti sulla detenzione: ‘Il carcere era una sorta di Alcatraz in salsa tropicale’Il profumo della libertà ha un odore preciso: quello dell’aria che torna nei polmoni dopo essere mancata troppo a lungo. Omicidio Colalongo, Bernardo Cava resta in carcere: misura cautelare confermata dal GIPQuindici, 23 gennaio 2026 - Bernardo Cava resta detenuto nel carcere di Secondigliano. Si parla di: Alberto El Patrón arrestato in Messico per presunta violenza domestica. Alberto Del Rio rischia una condanna molto pesanteLa Procura di San Luis Potosí conferma l'indagine formale su Alberto Del Rio. L'ex campione WWE è accusato di violenza domestica ... spaziowrestling.it Alberto Del Rio arrestato in MessicoAlberto El Patron (fka Alberto Del Rio) è stato arrestato in Messico il 6 Aprile 2026 con l'accusa di violenza domestica ... spaziowrestling.it