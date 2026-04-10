Alberi e verde alleanza per curarli

Una collaborazione tra diverse realtà del settore si concentra sulla cura e la tutela degli spazi verdi e degli alberi. Per garantire una gestione efficace del patrimonio arboreo, si adottano strumenti tecnici avanzati e si coinvolgono figure professionali specializzate. La manutenzione degli spazi verdi richiede un approccio che unisce competenze tecniche e attenzione all’ambiente, con l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio naturale urbano.

La gestione del patrimonio arboreo e la manutenzione professionale degli spazi verdi richiedono oggi un mix di competenze tecniche, dotazioni d’avanguardia e una profonda consapevolezza ambientale. In questo scenario si inserisce la sinergia operativa tra due realtà specializzate del territorio, la Riviera Verde di Luca Galosi, con sede a Cervia, e la ditta individuale di Giacomo Uba, con base a Cesenatico. Le due attività operano in stretta collaborazione, offrendo un servizio completo che spazia dalla cura del piccolo giardino privato alla gestione complessa di alberature ornamentali in contesti condominiali, ricettivi e commerciali. L’attività di Luca Galosi nasce nel gennaio 2022, dopo un’esperienza maturata come dipendente nel settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alberi e verde, alleanza per curarli UEFA e Schwarz: alleanza verde fino al 2030L’Unione delle Associazioni di Calcio Europee ha siglato un’alleanza strategica con il Gruppo Schwarz, proprietario dei marchi Lidl e PreZero, per... Leggi anche: Un territorio sempre più verde. In arrivo sessanta alberi Temi più discussi: Legnini è il candidato sindaco del centrosinistra, l'appoggio dei partiti; Alberi caduti a Barletta, SI: Un’emergenza ambientale in piena regola; E’ UFFICIALE, LEGNINI CANDIDATO SINDACO A CHIETI. Alberi e verde, alleanza per curarliLa Riviera Verde di Luca Galosi e la ditta di Giacomo Uba uniscono competenze e attrezzature ... msn.com Avs sugli alberi di piazza Regina Margherita: Salvati alberi in più, i fondi Pnrr e rafforzato patrimonio verde in cittàAlleanza Verdi Sinistra ritiene necessario riportare la discussione sugli alberi di Piazza Regina Margherita su un piano di verità, lavoro svolto e risultati ottenuti. Avs ricorda che il progetto dell ... trcgiornale.it ALBERI NOSTRI ALLEATI - facebook.com facebook Inaugurato il Boschetto Didattico al Parco Volusia con nuovi 25 alberi e 16 arbusti! Info ow.ly/JYgl50YGujL x.com