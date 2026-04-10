Al Villa Erba arriva anche Panariello | sarà l' unico comico del Lake Sound Park 2026

Al Villa Erba sarà presente anche Giorgio Panariello, che sarà l’unico comico ad esibirsi al Lake Sound Park 2026. Dopo il debutto nel 2025 e il grande entusiasmo riscosso dal pubblico, il suo spettacolo “E se domani…” è stato riproposto anche nel 2026, con più di 70 date in teatri italiani. La sua presenza completa il cartellone dell’evento musicale e spettacolare in programma per questa edizione.

Dopo aver debuttato nel 2025 e aver riscosso grande entusiasmo da parte del pubblico, “E se domani.”, lo spettacolo di Giorgio Panariello, è proseguito con successo anche nel 2026, per un totale di oltre 70 date nei teatri italiani. A grande richiesta, si aggiungono ora nuovi appuntamenti per. 🔗 Leggi su Quicomo.it Davide Van De Sfroos torna live al Lake Sound ParkC’è un legame speciale che unisce Davide Van De Sfroos al Lake Sound Park, una connessione che affonda le sue radici fin dalla prima edizione del... Serena Brancale al Lake Sound Park: il tour estivo inizia a CernobbioSerena Brancale al Lake Sound Park: il tour estivo parte dal Lago di Como Il 21 luglio prossimo, il palco allestito all’Ex Galoppatoio di Villa Erba... Temi più discussi: Concorso di Eleganza di Villa D’Este 2026, ecco tutto quello che ci sarà; Bmw, torna il Concorso d'Eleganza Villa d'Este dal 15 al 17 maggio tra debutti mondiali e celebrazioni; Offerte su misura in cambio di borse di studio e convegni; Monitoriamo le mafie, truffe e furti in casa sono i reati più diffusi. Arriva a Villa Erba OrticolarioCERNOBBIO (Como) Un volto diverso della natura, lontano dal comune senso estetico. Qualcosa di incontaminato. Pronta a partire la quindicesima edizione... CERNOBBIO (Como) Un volto diverso della ... ilgiorno.it Le stanze di Luchino Visconti a Villa Erba: le estati felici dell’infanzia, la famiglia, i filmI giochi con i fratelli, quei tuffi spericolati con un lenzuolo addosso per spaventare i bagnanti; le lezioni di pianoforte d’obbligo per tutti; le passeggiate con la sorella sotto i tigli secolari ... milano.repubblica.it Voglio Tornare Negli Anni 90. . LIVE SHOW | FESTIVAL EDITION 2026 SABATO 18 LUGLIO 2026 ”Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio), Cernobbio (CO) VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90 - FESTIVAL EDITION // Lake Sound Park UTLI - facebook.com facebook