Al teatro Valli si rappresenta questa sera alle 20 e domenica alle 15,30 la versione di

Al Valli va in scena "Orfeo ed Euridice" di Christoph Willibald Gluck - stasera alle 20 e domenica alle 15,30 - nella versione viennese del 1762. Il nuovo allestimento, coprodotto dalla Fondazione I Teatri e dal Regio di Parma, porta la firma della celebre artista iraniana-americana Shirin Neshat: Leone d’Oro a Venezia, fotografa, videoartista e regista, tra le figure più autorevoli dell’arte contemporanea internazionale. Neshat ha costruito un linguaggio visivo riconoscibile, che intreccia fotografia, cinema e installazione per indagare temi come identità, memoria e relazione tra culture. "Quando mi è stato chiesto di dirigere Orfeo ed Euridice – scrive Shirin Neshat – ho subito capito che quest’opera era la storia giusta per me. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Valli il mito di Orfeo . È la versione di Neshat

“Orfeo ed Euridice” all’Opéra de Monte-Carlo: il mito rivive nella versione semiscenica di GluckL’appuntamento è fissato per mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 20, nel cuore di Monaco, in una serata che promette di unire tradizione e rilettura...

Shirin Neshat, l'artista iraniana debutta a teatro: «Orfeo siamo noi, dopo una perdita irreversibile»Da anni, l’artista di origine iraniana lavora attraversando linguaggi diversi, dalle arti visive al cinema, con un’estetica potente e immediatamente...

Temi più discussi: Al Valli il mito di Orfeo . È la versione di Neshat; Shirin Neshat porta il mito di Orfeo ed Euridice al Teatro Valli; L’Orfeo ed Euridice di Gluck sul palco del Teatro Valli: Uno spettacolo rivoluzionario; 'Orfeo ed Euridice' di Gluck al Valli di Reggio Emilia con la regia di Shirin Neshat.

Shirin Neshat porta il mito di Orfeo ed Euridice al Teatro ValliREGGIO EMILIA – Al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia arriva Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck, in scena venerdì 10 aprile alle ore 20.00 e domenica 12 aprile alle ore 15.30, nella ... reggionline.com

'Orfeo ed Euridice' di Gluck al Valli di Reggio Emilia con la regia di Shirin NeshatIl Teatro Valli di Reggio Emilia mette in scena 'Orfeo ed Euridice', l'opera di Christoph Willibald Gluck, il 10 aprile alle 20 e il 12 alle 15.30 nella versione viennese del 1762. (ANSA) ... ansa.it

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Da venerdì 10 aprile il cielo di @ValliAntola darà spettacolo presso l' Osservatorio Astronomico @parcoantola , dove le stelle si vedono veramente x.com