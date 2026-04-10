Al Teatro della Società la festa della Polizia | Non solo numeri ecco come intercettiamo il senso di insicurezza

Al Teatro della Società di piazza Garibaldi si è svolta una cerimonia per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato di Lecco. La sala, recentemente restaurata, era piena di pubblico e rappresentanti delle istituzioni. Durante l’evento sono stati presentati metodi e strumenti utilizzati per monitorare il senso di insicurezza tra i cittadini, oltre ai tradizionali dati numerici.

Lunga e partecipata cerimonia al Teatro della Società di piazza Garibaldi, capolavoro neoclassico restituito alla città dopo anni di restauro, dove la Polizia di Stato di Lecco ha celebrato il 174° anniversario della propria fondazione davanti a una platea gremita: istituzioni nelle poltrone di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Festa della Polizia, riconoscimenti a undici operatori per coraggio e senso del dovere: ecco chi sonoDurante la cerimonia per il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato sono stati consegnati i riconoscimenti agli operatori che si... Caso Cinturrino, il questore di Milano alla Festa della Polizia: “Serve senso dell’etica, mai più fatti come Rogoredo”Milano, 10 aprile 2026 – In occasione della Festa della Polizia – nello stesso giorno in cui si tiene l’incidente probatorio sul caso di Carmelo... Temi più discussi: Teatro Garau - La società cooperativa Teatro di Sardegna ammessa alla negoziazione per la gestione; Al Teatro della Società di Lecco l’Orchestra Sinfonica di Milano; Omaggio a Firenze: 40 anni ‘Sicuramente Amici' riflessione sul teatro sociale e spettacolo musicale del Teatro Leo Amici in collaborazione con la Compagnia RDL; Colpi di timone al Teatro della Società: Solenghi si fa Govi e vince la sfida. IL 15 APRILE AL TEATRO DELLA SOCIETÀ MM CONTEMPORARY DANCE COMPANYLECCO – La danza contemporanea della pluripremiata compagnia MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola arriva sul palco del Teatro della Società di Lecco mercoledì 15 aprile alle 21, con ... lecconews.news Al Teatro della Società di Lecco l’orchestra sinfonica di MilanoUn viaggio tra virtuosismo e immaginazione Quarto concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven e Sheherazade di Rimskij-Korsakov LECCO – Il Quarto concerto per pianoforte e orchestra di Ludwig van ... msn.com La Provincia Unica TV. . Tullio Solenghi mattatore al Teatro della Società di Lecco. L’attore ha portato in scena la commedia “Colpi di Timone”, di cui ha curato anche la regia. - facebook.com facebook