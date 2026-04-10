Al Museo di Scienze Naturali di Bolzano la mostra Queer Nature Photography Awards

Al Museo di Scienze Naturali di Bolzano si apre la mostra “Queer Nature Photography Awards”, che presenta dieci fotografie dedicate all’omosessualità negli animali. Le immagini sono state realizzate da diversi fotografi e mostrano comportamenti di coppie dello stesso sesso in varie specie. La mostra rimarrà aperta fino a una certa data e mira a evidenziare aspetti della natura spesso poco conosciuti dal pubblico.

Una mostra dedicata all'omosessualità negli animali attraverso dieci immagini scattate da fotografi internazionali è in esposizione fino al 30 giugno a Bolzano per "celebrare la vibrante intersezione tra queer e biodiversità". 🔗 Leggi su Fanpage.it Centro scienze naturali, petizione per riaprirlo. “Il parco e il museo patrimonio della città”Prato, 7 aprile 2026 – Una petizione sta girando fra i pratesi da qualche giorno: si chiede la riapertura del Centro di Scienze Naturali, tanto caro... Ulivi e memoria: la raccolta in Puglia incanta i World Food Photography AwardsLo scatto realizzato nelle campagne di Fasano entra nella shortlist del prestigioso concorso internazionale, raccontando il valore sociale e... Arte | Queer Nature - In natura la diversità è la norma Temi più discussi: Una Notte al Museo di Scienze Naturali di Torino: apertura serale e musica tra reperti; Festival delle Scienze al Museo Explora - - Explora; Museo regionale di scienze naturali per la City Nature Challenge; Il Museo di scienze archeologiche e d'arte in Palazzo Liviano il 10 aprile 2026. Città della Scienza: Corpo, Mente, Scienza: Yoga al MuseoNapoli – Città della Scienza apre le porte a una nuova esperienza dedicata al pubblico adulto: Corpo, Mente, Scienza: Yoga al Museo, un incontro speciale che si terrà sabato 18 aprile alle ore 17:30 ... latorre1905.it Museo regionale di scienze naturali per la City Nature ChallengeIl Museo regionale di scienze naturali di Torino coordina la nuova edizione della City Nature Challenge e invita i cittadini a partecipare attivamente alla ricerca scientifica. (ANSA) ... ansa.it Il Museo di Scienze Naturali di Bolzano - gestito dalla Provincia - ospita una mostra fotografica dell'associazione LGBT Narwhal Rainbow Alliance che usa animali e biologia per promuovere la fluidità di genere. Con tanto di drag show a teatro. La scienza pieg x.com Museo Regionale di Scienze Naturali - facebook.com facebook