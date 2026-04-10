Al lavoro tutto l’anno

Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, ha spiegato che i giorni che precedono l’apertura della Fiera sono caratterizzati da una serie di attività intense e continue. Durante questo periodo, tutti gli aspetti organizzativi e logistici vengono curati con attenzione per preparare l’evento. L’intera squadra lavora senza sosta per garantire che tutto sia pronto al momento dell’inaugurazione. Questi giorni rappresentano un momento di grande impegno, con lavori che si svolgono senza pause.

Per Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, quelli che precedono l’avvio della Fiera sono giorni frenetici, di attività non stop. Come si colloca Vinitaly nel panorama internazionale delle fiere del vino? "Si distingue per essere la più grande fiera del mondo per la promozione del vino italiano, di tutte le regioni e di tutta la straordinaria biodiversità di cui si compone l’enologia del Paese.E in realtà come l’unica grande piattaforma fieristica internazionale interamente dedicata alla promozione del vino italiano, che ha le sue radici a Verona ma poi si proietta con una media di 30 eventi l’anno sui mercati internazionali con... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Al lavoro tutto l’anno" NASPI l’errore che fanno tutti! #naspi #disoccupazione #naspi2025