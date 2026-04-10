Al lavoro tutto l’anno

Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, ha descritto i giorni che precedono l’inizio della manifestazione come periodi intensi e pieni di attività. Secondo le sue parole, in questa fase si susseguono numerosi impegni, con un ritmo molto elevato che coinvolge tutto il team. La preparazione della fiera richiede lavoro continuo, senza pause, fino al giorno dell’apertura ufficiale.

Per Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, quelli che precedono l’avvio della Fiera sono giorni frenetici, di attività non stop. Come si colloca Vinitaly nel panorama internazionale delle fiere del vino? "Si distingue per essere la più grande fiera del mondo per la promozione del vino italiano, di tutte le regioni e di tutta la straordinaria biodiversità di cui si compone l’enologia del Paese.E in realtà come l’unica grande piattaforma fieristica internazionale interamente dedicata alla promozione del vino italiano, che ha le sue radici a Verona ma poi si proietta con una media di 30 eventi l’anno sui mercati internazionali con... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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