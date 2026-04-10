Al lavoro tutto l’anno

Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, ha descritto i giorni che precedono l’apertura della Fiera come momenti intensi, caratterizzati da un’attività continua e senza interruzioni. Questi giorni sono segnati da un ritmo frenetico, con molte operazioni da completare prima dell’inizio dell’evento. La fase preparatoria richiede impegno costante da parte di tutto il team coinvolto, che lavora senza sosta per garantire il buon svolgimento della manifestazione.

Per Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, quelli che precedono l’avvio della Fiera sono giorni frenetici, di attività non stop. Come si colloca Vinitaly nel panorama internazionale delle fiere del vino? "Si distingue per essere la più grande fiera del mondo per la promozione del vino italiano, di tutte le regioni e di tutta la straordinaria biodiversità di cui si compone l’enologia del Paese.E in realtà come l’unica grande piattaforma fieristica internazionale interamente dedicata alla promozione del vino italiano, che ha le sue radici a Verona ma poi si proietta con una media di 30 eventi l’anno sui mercati internazionali con... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Al lavoro tutto l’anno" NASPI l’errore che fanno tutti! #naspi #disoccupazione #naspi2025 Argomenti più discussi: A febbraio crescono gli infortuni sul lavoro: +2,4% rispetto al 2025; Focus sul Mercato del lavoro in Val Venosta | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Mentre qualcuno polemizza su tutto, io faccio il mio dovere: lavorare per difendere l’Italia.; Maltempo al Centro-Sud d'Italia: continua il lavoro dei Vigili del fuoco. L'Atalanta torna al lavoro: Ederson verso il recupero con l'Inter, parte del lavoro in gruppoL’Atalanta torna al lavoro a due giorni dal fragoroso ko in Champions League con il Bayern Monaco. La squadra di Raffaele Palladino ha svolto oggi un allenamento pomeridiano. Buone notizie da parte di ... tuttomercatoweb.com Io cerco lavoro faccio tutto server grazie [email protected] - facebook.com facebook