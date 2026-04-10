Al lavoro tutto l’anno

Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, ha descritto i giorni che precedono l’inizio della fiera come molto intensi, con attività che si susseguono senza sosta. Secondo le sue parole, il periodo prima dell’apertura è caratterizzato da un ritmo rapido e molti impegni, che richiedono un costante impegno da parte del team. Durante questa fase, il lavoro si concentra sulla preparazione di tutti gli aspetti organizzativi e logistici necessari per l’evento.

Per Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, quelli che precedono l’avvio della Fiera sono giorni frenetici, di attività non stop. Come si colloca Vinitaly nel panorama internazionale delle fiere del vino? "Si distingue per essere la più grande fiera del mondo per la promozione del vino italiano, di tutte le regioni e di tutta la straordinaria biodiversità di cui si compone l’enologia del Paese.E in realtà come l’unica grande piattaforma fieristica internazionale interamente dedicata alla promozione del vino italiano, che ha le sue radici a Verona ma poi si proietta con una media di 30 eventi l’anno sui mercati internazionali con... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Al lavoro tutto l’anno" RESTAURO UN VECCHIO ATTREZZO AGRICOLO Argomenti più discussi: A febbraio crescono gli infortuni sul lavoro: +2,4% rispetto al 2025; Focus sul Mercato del lavoro in Val Venosta | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Mentre qualcuno polemizza su tutto, io faccio il mio dovere: lavorare per difendere l’Italia.; Maltempo al Centro-Sud d'Italia: continua il lavoro dei Vigili del fuoco. L'Atalanta torna al lavoro: Ederson verso il recupero con l'Inter, parte del lavoro in gruppoL’Atalanta torna al lavoro a due giorni dal fragoroso ko in Champions League con il Bayern Monaco. La squadra di Raffaele Palladino ha svolto oggi un allenamento pomeridiano. Buone notizie da parte di ... tuttomercatoweb.com Io cerco lavoro faccio tutto server grazie [email protected] - facebook.com facebook