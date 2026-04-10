Al centro la viabilità e la situazione della scuola accesa riunione al quartiere Dismano Csn | Rissa verbale

Nella serata di martedì 8 aprile si è svolta una riunione del consiglio di quartiere Dismano, incentrata sulla viabilità e sulla situazione scolastica locale. Durante l'incontro, si sono verificati momenti di tensione tra i partecipanti, tanto che un’associazione di cittadini ha definito l’evento come una “rissa verbale” in una nota ufficiale. La discussione ha coinvolto diverse posizioni e si sono susseguite accuse tra i presenti.

Una accesa riunione di consiglio di quartiere al Dismano con accuse di “rissa verbale” fatte da Cesena Siamo Noi che diffonde una nota in merito: “Quanto avvenuto nel consiglio di quartiere Dismano nella serata di martedì 8 aprile rappresenta un fatto grave, imbarazzante e politicamente molto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Dritto e Rovescio, la situazione in Medio Oriente al centro della puntataCome ogni giovedì, subito dopo 4 di Sera, Paolo Del Debbio raddoppia con Dritto e Rovescio, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Eleonora Daniele finisce al centro di un’accesa polemica per le parole su Carlo Conti: il web la attacca!Il giorno dopo gli ascolti record del Festival di Sanremo, a far discutere non sono stati solo i numeri, ma anche una reazione in diretta tv. Argomenti più discussi: Al centro la viabilità e la situazione della scuola, accesa riunione al quartiere Dismano. Csn: Rissa verbale; Si schianta contro un albero e finisce nel fosso profondo due metri: è in gravi condizioni. Viabilità sperimentale a Comiso: disagi e polemiche, il Pd chiede lo stopCaos traffico a Comiso con la nuova viabilità sperimentale in zona Villafranca. Il Pd chiede lo stop e rilancia il caso del sovrappasso di Passaporto chiuso da 3 anni. quotidianodiragusa.it Montespertoli, rivoluzione: come cambia la viabilitàPedonalizzazione di via Roma e via Sonnino quasi completata: da giovedì 9 aprile entra in vigore il nuovo assetto ... nove.firenze.it GRAVE INCIDENTE STRADALE IN VIA DISMANO - Ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro un albero lungo via Dismano. E' successo nel tardo pomeriggio di Pasqua, intorno alle 19 - facebook.com facebook