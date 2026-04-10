Agricoltura in crisi | la Puglia chiede 200 milioni per non soccombere

Le campagne pugliesi sono scese in piazza a Bari per chiedere al Governo un intervento di 200 milioni di euro destinato a sostenere il settore agricolo. La richiesta arriva in risposta alle difficoltà causate da eventi climatici estremi e dai crescenti costi energetici, che hanno messo in crisi molte aziende agricole della regione. La manifestazione ha coinvolto agricoltori che si sono riuniti per sottolineare la delicatezza della situazione.

Le campagne pugliesi sono scese in piazza a Bari per lanciare un appello disperato al Governo, chiedendo un piano di salvataggio da 200 milioni di euro per sostenere un settore agricolo messo alle strette da eventi climatici estremi e costi energetici fuori controllo. La mobilitazione, guidata da Coldiretti, punta a ottenere lo stato di calamità per fronteggiare i danni delle ultime settimane e garantire la sopravvivenza delle aziende locali. Il contesto economico che spinge gli agricoltori verso le strade della città è segnato da una pressione finanziaria senza precedenti. Il prezzo del gasolio per le lavorazioni agricole ha raggiunto la soglia di 1,70 euro al litro, un dato che si inserisce in un quadro di rincari generalizzati che colpiscono anche fertilizzanti e carburanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agricoltura in crisi: la Puglia chiede 200 milioni per non soccombere Cia Puglia: "Costi di produzione alle stelle per la guerra, agricoltura in crisi"Prezzo dei concimi in crescita del 30 per cento, gasolio da 90 centesimi a 1,20 euro al litro, è già emergenza. Crisi Hormuz: l’agricoltura pugliese chiede aiuto al GovernoLa tensione internazionale legata al conflitto in Iran sta generando un aumento immediato dei costi per l’agricoltura pugliese, spingendo l’assessore... Temi più discussi: Gasolio. Cia: accolte nostre richieste. Primo passo per l’agricoltura in crisi; Coldiretti: nel 2026 tre nubifragi su quattro al Sud, agricoltura in crisi; Demeter: Crisi dei fertilizzanti? L’agricoltura biodinamica non li usa, quindi va valorizzata; Fertilizzanti, tregua inutile: prezzi ancora alle stelle e agricoltura in crisi, ecco cosa sta succedendo davvero. Agricoltura pugliese in piazza, Coldiretti chiede 200 milioni alla RegioneColdiretti Puglia in piazza con migliaia di agricoltori: chiesto un piano Marshall per l’agricoltura pugliese da 200 milioni. pugliapress.org Agricoltura del Sud in crisi: Coldiretti chiede interventi UE immediati su energia e fertilizzantiPrezzi del gasolio e dei fertilizzanti alle stelle, cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche mettono a rischio produzione e reddito delle imprese ... zoom24.it Gli agricoltori e allevatori pugliesi sono scesi in piazza a Bari sul lungomare Nazario Sauro contro le emergenze che mettono a repentaglio la sopravvivenza stessa dell'agricoltura. - facebook.com facebook Gallipoli, maxi frode sul gasolio per agricoltura: tre arresti domiciliari in Salento e 23 indagati x.com