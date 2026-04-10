Afrika Bambaataa, noto come uno dei pionieri dell’hip hop e dell’elettronica, è deceduto all’età di 68 anni a causa di un cancro alla prostata. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, durante i quali ha promosso valori come pace, amore, unità e divertimento. Negli ultimi anni, il suo percorso è stato segnato da accuse di abusi sessuali, che hanno influenzato la percezione pubblica di questa figura influente nel panorama musicale.

Lutto nel mondo della musica. Afrika Bambaataa (pseudonimo di Lance Taylor ), pioniere dell’hip hop e dell’elettronica, è morto all’età di 68 anni. Lo annuncia in un post su Instagram la sua storica etichetta, la Tommy Boy Records, che lo ricorda come “una figura influente. Con la sua scomparsa, riflettiamo sui suoi contributi al genere musicale e alla cultura più ampia, che vivono ancora oggi”. L’artista è morto di cancro alla prostata in Pennsylvania all’età di 68 anni, secondo quanto riferito dal suo avvocato. Noto per brani come “Planet Rock”, Bambaataa è stato una figura chiave nello sviluppo dell’hip-hop e ha fondato il collettivo artistico Universal Zulu Nation. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Afrika Bambaataa è morto di cancro alla prostata, pioniere dell’hip hop e dell’elettronica con il motto “pace, amore, unità e divertimento”. Il lento declino dopo le accuse di abusi sessuali

Morto Afrika Bambaataa, pioniere del rap e dell’hip hop(Adnkronos) – E' morto oggi, giovedì 9 aprile, in mattinata in Pennsylvania Afrika Bambaataa, pseudonimo di Lance Taylor, figura storica dell’hip hop...

Morto Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hop. Aveva 67 anniIl mondo della musica rap perde una delle sue figure più influenti, Afrika Bambaataa, morto all’età di 67 anni.

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Addio a una figura chiave della storia dell’hip hop È morto a 67 anni Afrika Bambaataa, tra i nomi più influenti nella nascita e diffusione della cultura hip hop. Nato nel Bronx, è stato protagonista della scena tra anni ’70 e ’80, contribuendo a trasformare i bl - facebook.com facebook

Il DJ americano e pioniere dell'hip-hop Afrika Bambaataa è morto all'età di 68 anni. La notizia è stata comunicata dalla sua storica etichetta discografica Tommy Boy Records. #ANSA x.com