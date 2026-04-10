Il presidente degli Stati Uniti ha criticato la gestione iraniana del transito di petrolio nello Stretto di Hormuz, definendola pessima. Ha anche affermato che l’accordo attuale con Teheran non soddisfa le sue aspettative. Nel frattempo, si stanno svolgendo trattative tra Tel Aviv e Beirut per organizzare un vertice tra i due paesi. Attualmente non ci sono conferme sulla data dell’incontro.

Teheran limita il passaggio delle navi nello stretto mentre resta alta la tensione in Libano. Nel weekend attesi in Pakistan i colloqui con Washington. Il presidente americano tuona: "L'Iran sta gestendo in modo pessimo il transito del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Questo non è l'accordo che abbiamo". L'Iran consentirà il passaggio di non più di 15 navi al giorno. Alleati e avversari del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, si aspettano che la campagna militare contro il regime iraniano, ampiamente sostenuta dall'opinione pubblica del Paese, giochi un ruolo di primo piano nelle prossime elezioni, previste entro sei mesi al massimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Affondo di Trump contro Teheran: "Gestione pessima di Hormuz, non è l'accordo che abbiamo". Libano: si lavora a un vertice tra Tel Aviv e Beirut

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Affondo di Trump contro Teheran: Gestione pessima di Hormuz, non è l'accordo che abbiamo. Libano: si lavora a un vertice tra Tel Aviv e BeirutTeheran limita il passaggio delle navi nello stretto mentre resta alta la tensione in Libano. Nel weekend attesi in Pakistan i colloqui con Washington. ilgiornale.it

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