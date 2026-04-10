Venerdì 10 aprile su Rai1 va in onda una puntata speciale di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Durante la trasmissione, alcuni artisti noti si sono confrontati con il famoso personaggio televisivo, creando tensioni tra i partecipanti. La puntata ha suscitato reazioni di imbarazzo e commenti di vergogna sui social, portando alla ribalta un episodio che ha diviso il pubblico.

Stasera, venerdì 10 aprile, va in onda su Rai1 una puntata speciale di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Due grandi nomi della musica italiana saranno i concorrenti d’eccezione: Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi.Si tratta di una serata benefica in cui i due artisti giocano al celebre gioco dei pacchi. Al momento restano in gioco tre pacchi blu e tre pacchi rossi, tra i quali figurano ancora i premi più ricchi: 50.000 e 75.000 euro. L’obiettivo è far salire il montepremi a favore di una causa solidale.La notizia ha suscitato grande curiosità tra il pubblico, ma anche diverse reazioni negative su X. Molti utenti si sono mostrati sorpresi e perplessi: "Che c. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Jovanotti e Morandi sfidano il Dottore? Scoppia la bufera: "Mi vergogno"

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Affari Tuoi, Morandi e Jovanotti vincono 100mila euro: le gag con De Martino e il colpo di scena del DottoreBologna, 10 aprile 2026 - Lo aveva annunciato Stefano De Martino nella puntata di ieri di ‘Affari tuoi’ (con protagonista il concorrente...

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