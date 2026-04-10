AdR replica all’opposizione | Nessun rapporto con società coinvolta nell’indagine della Finanza

AdR ha risposto alle dichiarazioni dei consiglieri di opposizione, precisando che non ha alcun rapporto con la società coinvolta nell’indagine delle forze dell’ordine. La società ha sottolineato di non essere mai stata collegata all’azienda oggetto delle verifiche e ha ribadito la sua posizione in merito alla vicenda. La replica arriva in seguito alle accuse avanzate dall’opposizione riguardo presunte relazioni tra le due entità.

Fiumicino, 10 aprile 2026 – “Con riferimento al comunicato stampa dei consiglieri di opposizione di Fiumicino (Partito Democratico, Sinistra Italiana e Lista Civica Ezio), pubblicato su alcune testate locali nella serata di mercoledì 8 aprile (leggi qui), si precisa che Aeroporti di Roma non ha alcun rapporto con la società coinvolta nell’indagine della Guardia di Finanza di Roma su un sistema diffuso di lavoro irregolare. I dipendenti di tale azienda, peraltro, non risultano possessori di alcun tesserino aeroportuale per operare all’interno dello scalo. La ricostruzione contenuta nel comunicato stampa dei consiglieri in questione, che... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Indagine sulla Triestina, l'attuale società si smarca: "Nessun legame con la precedente gestione"“Non abbiamo alcun legame con la gestione e la condotta della precedente dirigenza societaria e abbiamo incaricato i nostri legali di chiarire,...