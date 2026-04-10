Adidas Open Italia | a Riccione 3.000 karateka nel weekend per sfidarsi sui tatami del Playhall
A Riccione si svolge dal 12 al 14 aprile la 25esima edizione di Adidas Open Italia di karate, un evento che coinvolge circa 3.000 praticanti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si tiene presso il Playhall Massimo Pironi e rappresenta uno dei principali appuntamenti della stagione primaverile nel panorama delle competizioni nazionali di arti marziali. I partecipanti si sfidano sui tatami in diverse categorie di livello e di età.
A Riccione si accendono i riflettori su uno degli appuntamenti sportivi più importanti della primavera: da venerdì e fino a domenica 12 aprile il Playhall Massimo Pironi ospita la 25esima edizione di Adidas Open Italia di karate. La tre giorni di gare, che si svolgono sugli otto tatami del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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