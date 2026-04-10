Addio sveglia | il piano tattico del cucciolo per la colazione
Un cucciolo di Chow Chow, chiamato Wasabi, ha iniziato a influenzare le abitudini mattutine del suo proprietario, rendendo superflua la sveglia tradizionale. Ogni mattina, il piccolo animale si comporta in modo da attirare l’attenzione, creando un momento di interazione che sostituisce il suono della sveglia. La scena si ripete quotidianamente e si segnala come esempio di come un animale possa influenzare le routine di una persona.
Un cucciolo di Chow Chow di nome Wasabi ha trasformato la routine mattutina del suo proprietario in un momento di pura interazione giocosa, sostituendo di fatto la necessità di una sveglia tradizionale. L’episodio, catturato in un video condiviso dall’utente @wasabithechow, mostra l’imprendibilità dell’animale nel tentativo di risvegliare il padrone ancora a letto. La strategia tattica di Wasabi per il risveglio. L’azione inizia quando il giovane esemplare della razza si dirige con passo deciso verso la stanza dove il proprietario sta ancora riposando. Senza mostrare alcuna esitazione, il piccolo cane si avvicina al letto per ispezionare la situazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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