Addio a Mario Adorf morto a 95 anni l' attore di Milano calibro 9 interpretò il padre di Fantaghirò nella serie fantasy

È scomparso a 95 anni l’attore che aveva interpretato il padre di Fantaghirò nella popolare serie fantasy. Nato a Zurigo nel 1930 da genitori di origini calabresi e tedesche, aveva recitato in numerosi film e produzioni televisive, tra cui Milano calibro 9. La sua carriera si è estesa per diversi decenni, lasciando un segno nel panorama cinematografico e televisivo italiano e internazionale.

Nato a Zurigo nel 1930, Adorf era figlio di un chirurgo calabrese e di una radiologa tedesca. Cresciuto in Germania, ha sempre conservato un forte legame con l’Italia, distinguendosi come uno dei pochi attori in grado di recitare con naturalezza sia in italiano sia in tedesco L’attore Mario A. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Mario Adorf, morto a 95 anni l'attore di Milano calibro 9, interpretò il padre di Fantaghirò nella serie fantasy È morto Mario Adorf, l’attore de “Il piccolo Lord” e “Fantaghirò” aveva 95 anniIl mondo del cinema piange la scomparsa dell’iconico attore, scomparso a Parigi dopo una breve malattia. Leggi anche: È morto Mario Adorf, l’attore de Il piccolo Lord e Fantaghirò aveva 95 anni Mario Adorf è morto, addio al papà di Fantaghirò: l'attore aveva 95 anni Temi più discussi: Addio a Mario Adorf, il duro dall'anima fragile del cinema europeo; Addio a Mario Adorf; Cinema: addio a Mario Adorf; Addio Mario Adorf, attore dai mille volti attraverso l’Europa. Addio a Mario Adorf, da Fantaghirò a Il piccolo Lord: una vita tra cinema e tvScomparso a 95 anni l’attore simbolo del cinema europeo, volto indimenticabile tra poliziotteschi e grandi sceneggiati ... tgcom24.mediaset.it Addio a Mario Adorf, icona del cinema tedescoEra fra i volti più noti della televisione tedesca, un'icona indiscussa del suo cinema: Mario Adorf, 95 anni, scomparso ieri dopo una breve malattia, lascia un segno indelebile nel pubblico, che lo ha ... ansa.it L’attore svizzero Mario Adorf è morto a 95 anni nel suo appartamento a Parigi. Era nato a Zurigo, figlio di madre tedesca e padre italiano l’8 settembre 1930. Si era recentemente ammalato, secondo quanto ha riferito la moglie. Grande interprete di stampo inter - facebook.com facebook Addio a Mario Adorf, il duro dall'anima fragile del cinema europeo x.com