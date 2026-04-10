È deceduto l’attore Mario Adorf, noto per le sue interpretazioni in film come Milano Calibro 9, L’uccello dalle piume di cristallo e La mala ordina. Nato in Svizzera, ha portato sul grande schermo personaggi che spesso combinavano una presenza imponente con una sensibilità sottile. La sua carriera si è estesa su diversi decenni, lasciando un segno nel cinema italiano e internazionale.

Il celebre attore, Mario Adorf, svizzero ha recitato in film come Milano Calibro 9, L’uccello dalle piume di cristallo e La mala ordina. Aveva 95 anni. Si è spento all’età di 95 anni l’attore svizzero Mario Adorf, popolare a livello internazionale per i suoi oltre 200 ruoli tra cinema e televisione. Considerato uno degli interpreti di lingua tedesca più amato della Germania, è morto mercoledì 8 aprile nel suo appartamento a Parigi, dopo una breve malattia. Nella sua lunga carriera Adorf ha lavorato con registi del calibro di Sam Peckinpah, Dario Argento, Luigi Comencini, Carlo Mazzacurati, Franco Rossi, Billy Wilder, Rainer Werner... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Addio a Mario Adorf, il volto rude e buono di ‘Milano Calibro 9’

Addio a Mario Adorf, da 'Operazione San Gennaro' a 'Milano calibro 9'Da 'Operazione San Gennaro' con Nino Manfredi a 'Milano calibro 9' di Fernando Di Leo, dal 'Tamburo di latta' a 'Io la conoscevo bene'.

Addio a Mario Adorf, icona del ‘poliziottesco’ italiano (e non solo). Da ‘Operazione San Gennaro’ a ‘Milano calibro 9’Parigi, 9 aprile 2026 – È morto l'attore svizzero Mario Adorf, icona del “poliziottesco” italiano e interprete di oltre 200 film, anche impegnati,...

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Mario Adorf: addio al popolare attore italo-tedescoÈ morto l'8 aprile all'età di 95 anni, l'attore italo-tedesco Mario Adorf, che ha lavorato coi più grandi registi europei ed è stato molto attivo anche nel nostro cinema. comingsoon.it

Addio a Mario Adorf, da Fantaghirò a Il piccolo Lord: una vita tra cinema e tvScomparso a 95 anni l’attore simbolo del cinema europeo, volto indimenticabile tra poliziotteschi e grandi sceneggiati ... tgcom24.mediaset.it

L’attore svizzero Mario Adorf è morto a 95 anni nel suo appartamento a Parigi. Era nato a Zurigo, figlio di madre tedesca e padre italiano l’8 settembre 1930. Si era recentemente ammalato, secondo quanto ha riferito la moglie. Grande interprete di stampo inter - facebook.com facebook

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