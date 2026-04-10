È deceduto all’età di 68 anni a causa di un tumore, secondo quanto annunciato dalla sua etichetta discografica. Afrika Bambaataa, figura di spicco nel mondo dell’hip hop, è ricordato come un artista che ha contribuito in modo significativo alla scena musicale. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla vita o sulla carriera. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo della musica e tra i fan.

E morto a 68 anni per un tumore. Ne ha dato notizia la sua etichetta discografica, la Tommy Boy Records. Tra i pionieri della cultura hip hop, il nome di Afrika Bambaataa occupa un posto unico: non solo per il contributo musicale, ma per la visione che ha trasformato un fenomeno locale in un linguaggio globale. Nato nel Bronx negli anni in cui New York era attraversata da tensioni sociali e trasformazioni profonde, Bambaataa ha saputo leggere nella musica una possibilità di riscatto. DJ, produttore e organizzatore culturale, è stato tra i primi a concepire l’hip hop come qualcosa di più di un’espressione artistica: un movimento strutturato, fondato su valori come pace, unità e consapevolezza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Addio a Afrika Bambaataa, il visionario che ha dato un’anima all’hip hop

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Il DJ americano e pioniere dell'hip-hop Afrika Bambaataa è morto all'età di 68 anni. La notizia è stata comunicata dalla sua storica etichetta discografica Tommy Boy Records. #ANSA x.com