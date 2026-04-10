Acque pluviali e allagamenti approvato e finanziato progetto per asciugare Baia Verde

Nella marina di Baia Verde sono stati approvati e finanziati dei fondi destinati a un progetto per migliorare la gestione delle acque piovane. La decisione arriva in un momento in cui si sono verificati ripetuti allagamenti, peggiorati dagli interventi di rinaturalizzazione della zona. Le risorse sono state assegnate per interventi che mirano a ridurre i problemi di drenaggio e di accumulo di acqua durante le piogge.

GALLIPOLI – Arrivano i fondi quanto mai provvidenziali proprio a ridosso dei giorni che hanno visto la marina della Baia Verde soffrire per le problematiche degli allagamenti e del drenaggio delle acque pluviali, acuite ancor più dopo gli interventi di rinaturalizzazione della litoranea sud.Su. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Allagamenti a Baia Verde, il Comune chiama il consorzio. M5S: “Richiesta tardiva”Il maltempo della scorsa settimana ha riproposto le problematiche di tenuta idraulica nella marina e l’isolamento di piazza Aceri. Parco Urbano, il laghetto torna a vivere dopo l'alluvione: approvato il progetto da mezzo milione finanziato da La7Il cuore verde di Forlì, il parco urbano "Franco Agosto", si prepara a chiudere una delle ferite più profonde lasciate dall'alluvione del maggio 2023.