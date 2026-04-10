Achille Lauro ha annunciato ufficialmente il suo addio a X Factor Italia, dove ha partecipato come giudice per due stagioni. Con questa decisione, il cantante si concentra ora esclusivamente sulla musica, lasciando il programma televisivo. La sua presenza nel talent show ha segnato un periodo significativo nella sua carriera, ma ora sceglie di proseguire su altre vie artistiche.

Si chiude un capitolo importante per il cantante Achille Lauro, che ha annunciato ufficialmente il suo addio a X Factor Italia dopo due stagioni da protagonista in giuria. La notizia è arrivata direttamente dai suoi canali social, dove l’artista ha condiviso un lungo messaggio rivolto ai fan e a tutti coloro che hanno lavorato con lui durante questa esperienza televisiva. L’annuncio. È stato Instagram il luogo scelto per comunicare la decisione. Lauro ha parlato con toni sinceri e pieni di riconoscenza i, sottolineando quanto questa esperienza abbia rappresentato per lui. "Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui", ha scritto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Achille Lauro dice addio a X Factor: “Ora c’è solo la musica”

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