Accoltellato davanti un B&b | 20enne ferito chiede disperatamente aiuto bussando alle porte delle case
Nella notte, un giovane di 20 anni è stato ferito con un'arma da taglio davanti a un Bed & Breakfast nella zona di Sora. Dopo l'aggressione, ha bussato alle porte delle case del quartiere chiedendo aiuto, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. Le forze dell'ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
I carabinieri indagano sull'accoltellamento di un 20enne nella notte vicino a un Bed&Breakfast a Sora. Tra le ipotesi c'è quella della droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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