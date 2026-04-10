Accoltella i suoi genitori e il fratello il gip convalida l' arresto di Rafi Md | Non volevo uccidere

Il giudice per le indagini preliminari di Pesaro ha convalidato l'arresto di un giovane di 21 anni, di origini bengalesi, accusato di aver ferito con un coltello i suoi genitori e il fratello minore durante la notte in un’abitazione di Fano. L’uomo ha dichiarato di non aver voluto uccidere. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale, ma non ci sono dettagli sulle loro condizioni.

Il gip del tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto di Rafi Md, il 21enne operaio di origini bengalesi che, alle prime ore di martedi' scorso, nell'abitazione di famiglia a Fano, ha ferito i suoi genitori e il fratello minore a colpi di coltello. Al magistrato, scrive l'Agi, ha confermato di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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