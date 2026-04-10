Il 10 aprile ricorre il giorno in cui il Titanic affondò nell’Oceano Atlantico. Durante il naufragio, persero la vita 1.518 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, tra cui circa 800 uomini. La nave si arenò e affondò poche ore dopo aver colpito un iceberg, provocando uno dei disastri marittimi più noti della storia. Le operazioni di salvataggio coinvolsero le prime scialuppe di salvataggio disponibili, mentre le autorità avviarono le indagini successive.

Il 10 aprile 1912 il mitico colosso della White Star Line, il Titanic, salpò per la prima e ultima volta. Era il suo viaggio inaugurale, doveva essere ricordato per la stazza della lussuosa nave che l’avrebbe reso inaffondabile, e invece la storia è andata diversamente.La durata del viaggio inaugurale del grande transatlantico doveva essere di otto giorni. Quel 10 aprile, alle 12, il Titanic partì per New York, comandato dal capitano Edward John Smith che compiva così il suo ultimo viaggio prima del pensionamento, coronamento di una lunga e brillante carriera durata oltre 40 anni. Celebre la sua dichiarazione “non riesco a immaginare alcun tipo d’infortunio che possa accadere a questi nuovi transatlantici, poiché la tecnica di costruzione è andata ben oltre gli incidenti che si possano immaginare”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 10 aprile, l’odissea del Titanic

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