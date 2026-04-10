Lo scorso 9 aprile, la Commissione regionale per il Territorio, l’Ambiente e le Infrastrutture ha analizzato due proposte di legge proposte dal consigliere regionale. Queste norme riguardano la gestione del suolo e la pianificazione delle energie rinnovabili in Abruzzo. Le proposte sono state discusse nel contesto delle strategie di sviluppo sostenibile della regione, con l’obiettivo di aggiornare le regole esistenti.

La Commissione regionale per il Territorio, l’Ambiente e le Infrastrutture ha esaminato lo scorso 9 aprile due proposte di legge presentate dal consigliere Campitelli, che mirano a ridefinire la gestione del suolo e la pianificazione energetica in Abruzzo. L’incontro ha il coinvolgimento diretto di diverse amministrazioni locali e ha segnato un passaggio decisivo per il futuro dell’assetto urbanistico regionale, tra approvazioni strategiche e rinvii tecnici. Identità architettonica e competitività della costa teatina. Il primo provvedimento analizzato riguarda le norme per incentivare la qualità dell’architettura, una materia che ha un intenso confronto tra i rappresentanti delle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo: via libera a norme per l’architettura e l’energia verde

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TGR Abruzzo del 09/04/2026 ore 19:30 x.com