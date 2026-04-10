Tra il 31 marzo e il 3 aprile 2026, l'Abruzzo ha subito forti piogge che hanno provocato frane nel territorio del pescarese. Le autorità locali hanno effettuato interventi di sorveglianza con droni e hanno eseguito sopralluoghi tecnici per valutare i danni e le criticità sulle strade. Alcune vie sono state chiuse temporaneamente a causa dei dissesti, mentre sono stati avviati interventi di sgombero e messa in sicurezza delle zone interessate.

Le precipitazioni intense che hanno colpito l’Abruzzo tra il 31 marzo e il 3 aprile 2026 hanno causato una serie di dissesti idrogeologici e interruzioni stradali, costringendo le autorità locali a monitoraggi continui con droni e sopralluoghi tecnici. Mentre la fase più acuta del maltempo sembra essere passata, con un progressivo abbassamento dei livelli dei fiumi, la gestione dell’emergenza prosegue con interventi mirati sulla viabilità e sulla sicurezza delle infrastrutture critiche, come il viadotto Colle Castagna sulla A14. Monitoraggio tecnologico e gestione della viabilità nel pescarese. A Manoppello, la situazione lungo la statale 539 via Leonelli rimane complessa a causa di smottamenti e frane che hanno bloccato il principale asse di collegamento verso Lettomanoppello e l’accesso alla Basilica del Volto Santo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo sotto la pioggia: droni e sgomberi per le frane nel pescarese

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