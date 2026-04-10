Un gruppo di persone ha deciso di autodenunciarsi dopo aver assistito una donna nel porre fine alla propria vita. La donna, conosciuta come Martina, aveva espresso il desiderio di morire e aveva chiesto aiuto per farlo. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale, mentre si discute sulla possibilità di varare una legge in materia. La vicenda ha suscitato diverse reazioni pubbliche e mediatiche.

"Ho avuto il piacere di conoscere Martina Oppelli, una donna che aveva un sogno da realizzare e mi ha chiesto di aiutarla. Il suo sogno era quello di “smettere di soffrire“. Se una persona mi chiede di essere aiutata io, per quanto mi sia possibile, l’aiuto. E se questo vuol dire non rispettare una legge che ritengo sbagliata io lo faccio lo stesso. Le cose cambiano se mettiamo in atto il cambiamento. E quando è necessario bisogna disobbedire". È il racconto del lainatese Claudio Stellari. Lui, insieme a Marco Cappato, Felicetta Maltese e Matteo D’Angelo, tutti rappresentanti dell’associazione Luca Coscioni, il 31 luglio del 2025 aveva aiutato Martina Oppelli, architetto triestino, affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni, a raggiungere la Svizzera per praticare il suicidio assistito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Abbiamo aiutato Martina a morire. Ci autodenunciamo: ora una legge"

Aiutarono Martina Oppelli a morire, in quattro si autodenunciano: "La magistratura accerti se abbiamo commesso un reato"La notizia l'ha diffusa l'associazione Luca Coscioni, presente oggi 26 marzo a Trieste per l'autodenuncia avvenuta negli uffici della questura.

Leggi anche: Mkhitaryan: “Bodo? Abbiamo un altro obiettivo ora: Chivu ci ha dato una cosa che Inzaghi…”

Argomenti più discussi: Abbiamo aiutato Martina a morire. Ci autodenunciamo: ora una legge; Martina Miliddi: Io e Stefano De Martino? Ci vogliamo bene. Mi sento protetta da lui.

Abbiamo aiutato Martina a morire. Ci autodenunciamo: ora una leggeHo avuto il piacere di conoscere Martina Oppelli, una donna che aveva un sogno da realizzare e mi ha chiesto di aiutarla. Il suo sogno era quello di smettere di soffrire. Se una persona mi chiede d ... ilgiorno.it

Martina Colombari: «Mio figlio Achille aveva episodi psicotici e lo abbiamo aiutato. Quando si ammala un familiare, si ammala tutta la famiglia»Intervista intima ed emozionante. Martina Colombari a Belve si commuove quando parla delle difficoltà del figlio Achille. «Questo vi ha più unito o allontanato con suo marito Alessandro Costacurta?» ... ilgazzettino.it

Anche oggi l'associazione ha aiutato tante famiglie, abbiamo spedito alimenti a #Pula, abbiamo donato bende e cerotti colorati in dermatologia pediatrica a #Nuoro ospedale San Francesco e a #cagliari ospedale Businco. Abbiamo ordinato una torta di compl - facebook.com facebook