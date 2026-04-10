Abbandonato per la vecchiaia | il disperato pianto di Boregaurd

Un cane di 11 anni si trova attualmente in un rifugio, dopo essere stato abbandonato dai proprietari a causa dell’età avanzata. Secondo quanto riferito, l’animale ha mostrato segni di disagio e ha pianto disperatamente. La sua storia ha suscitato interesse tra chi si occupa di tutela animale, evidenziando il problema dell’abbandono degli animali anziani.

Boregaurd, un cane di 11 anni, vive ora in un rifugio affollato dopo essere stato allontanato dai proprietari a causa dell'avanzare dell'età. Il cane continua a cercare il vecchio padrone tra i corridoi della struttura di Dallas. L'animale si trova attualmente circondato da centinaia di altri cani all'interno del Dallas Animal Services. La transizione dalla stabilità domestica al rumore costante del canile ha colpito duramente il cane anziano. Le riprese effettuate da una volontaria mostrano Bor . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abbandonato per la vecchiaia: il disperato pianto di Boregaurd Giada De Blanck scoppia in un pianto disperato al funerale della mamma e commuove tutti: il VIDEOUn addio carico di dolore, davanti a una folla raccolta nel silenzio e nella commozione. La vecchiaia non è una malattia: Dacia Maraini al Teatro di DocumentiCosa: Un dialogo tra la scrittrice Dacia Maraini e la drammaturga Stefania Porrino, seguito dalla rappresentazione dello spettacolo Quando verrà la...