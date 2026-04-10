A1 verso Roma | stop al traffico tra Ceprano e Frosinone di notte

Nella notte, il traffico sulla A1 tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma sarà sospeso a causa di lavori sulla strada. La modifica rispetto alla programmazione iniziale riguarda esclusivamente il tratto tra le due località, con conseguente stop temporaneo alla circolazione. La chiusura notturna si inserisce nel calendario delle manutenzioni previste sulla principale arteria autostradale tra Milano e Napoli.

Il calendario dei lavori sulla direttrice A1 Milano-Napoli subisce una variazione rispetto alla pianificazione iniziale per il tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma. L’interruzione della circolazione autostradale, che era stata originariamente programmata per le giornate di giovedì 9 e venerdì 10 aprile, è stata posticipata: il blocco del traffico avverrà infatti dalle ore 22:00 di venerdì 10 aprile fino alle ore 6:00 di sabato 11 aprile. Manutenzione straordinaria e gestione del flusso stradale. L’intervento tecnico si concentra sulla rifacimento della pavimentazione lungo il segmento interessato, un’operazione indispensabile per garantire standard elevati di sicurezza e condizioni di guida migliori per tutti gli utenti della carreggiata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A1 verso Roma: stop al traffico tra Ceprano e Frosinone di notte Viabilita’: su A1 Milano-Napoli chiuso per una notte il tratto Ceprano-Frosinone verso RomaSulla A1 Milano-Napoli, per consentire importanti lavori di pavimentazione, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, in... Cantieri notturni sull'A1, chiude il tratto Ceprano-Frosinone verso Roma. Tutte le informazioniAutostrade per l'Italia ha programmato interventi di rifacimento del manto stradale nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile Proseguono senza... Temi più discussi: A1 Milano-Napoli, chiusura tra Ceprano e Frosinone per lavori; Incidente sull'A1 tra Frosinone e Ceprano; Viabilita’: su A1 Milano-Napoli chiuso per una notte il tratto Ceprano-Frosinone verso Roma; Autostrada del Sole A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano-Frosinone verso Roma. A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO CEPRANO-FROSINONE VERSO ROMAA1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO CEPRANO-FROSINONE VERSO ROMARoma, 7 aprile 2026 - Sulla A1 Milano-Napoli, la chiusura del ... trasporti-italia.com A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CEPRANO-FROSINONE VERSO ROMAA1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CEPRANO-FROSINONE VERSO ROMARoma, 6 aprile 2026 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ... trasporti-italia.com Le dichiarazioni del dg della Asl di Frosinone - facebook.com facebook Sul @ilmessaggeroit di Frosinone riportate le #criticità che denunciamo da tempo sulle divise del personale sanitario. Una situazione non più accettabile. Chiediamo soluzioni rapide e concrete. #ilmiolavorovale x.com