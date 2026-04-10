A Zap Energia creativa con Sara Del Bene
Il 21 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione riconosciuta dalle Nazioni Unite, ZAP organizza un evento intitolato
ll 21 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, riconosciuta dalle Nazioni Unite, ZAP ospita ENERGIA CREATIVA:Un incontro tra parole, arte e partecipazione attiva.L'artista presenterà PLAYGROUND, una installazione interattiva creata nel 2019, che esplora il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Secondo l’oroscopo cinese, il 2026 sarà l’anno dell’energia, del coraggio e del cambiamento
Svolta al Politecnico di Milano: sarà la prima università a energia 100% pulita grazie a un accordo con A2AIl Politecnico di Milano coprirà l’intero fabbisogno elettrico dei suoi campus utilizzando esclusivamente energia da fonti rinnovabili.