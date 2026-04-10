A Venticano un incontro su bullismo e cyberbullismo

A Venticano si è svolto un incontro dedicato a temi come il bullismo e il cyberbullismo, rivolto agli studenti delle ultime classi delle scuole elementari e delle medie. La sessione ha visto la partecipazione di un sociologo, di un neuropsichiatra infantile dell’ASL Avellino che coordina il Programma Scuole Promotrici di Salute, e di rappresentanti della Polizia Postale della Questura di Avellino. L’obiettivo era fornire strumenti di approfondimento e sensibilizzazione su questi fenomeni.

Un incontro formativo rivolto agli studenti delle classi quinte elementari e delle secondarie di primo grado, con la partecipazione del sociologo, del neuropsichiatra infantile ASL Avellino referente del Programma Scuole Promotrici di Salute e della Polizia Postale - Questura di Avellino.Fare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Anche l'istituto "Guido Carli" all'incontro "Rompiamo il Silenzio, Costruiamo Rete" su bullismo e cyberbullismoIl convegno ha riunito tante scuole del territorio al culmine di una serie di iniziative organizzate nel corso dell’anno scolastico sul tema Sono... “Le facce della rete”: al Liceo Classico di Jesi un incontro su bullismo e cyberbullismo con Luca PagliariJESI- Un convegno per riflettere su una tematica attualissima, quella del bullismo e cyberbullismo, è quello che il Liceo classico “Vittorio Emanuele... Giornata contro Bullismo e Cyberbullismo #canzoniperbambini Argomenti più discussi: Venticano, presentata la 47ª Fiera Campionaria; Lesioni, minacce, danneggiamento: 1 arresto a Venticano; Venticano, lesioni e porto abusivo di armi: arrestato un uomo di Dentecane; Conferenza stampa e macchina organizzativa in moto per la 47 edizione della Fiera di Venticano. Farmacia Artemisia Torre le Nocelle. Biloba · Little Flower. Vasta scelta e prezzi convenienti in farmacia Artemisia Di Torre Le Nocelle .#Montemiletto#Venticano#Pietradefusi#TorreleNocelle#Montefusco Montefalcionedentecaneprolocoventicanese prolocove - facebook.com facebook