A Udine arriva il Restart Party | riparare insieme per ridurre gli sprechi e riscoprire il valore degli oggetti

A Udine si terrà un evento dedicato alla riparazione di oggetti di uso quotidiano, aperto alla partecipazione della cittadinanza. L'iniziativa mira a coinvolgere le persone nel riparare insieme, promuovendo la riduzione degli sprechi e il riutilizzo degli oggetti. Si tratta di un'occasione per condividere competenze e riscoprire il valore pratico e simbolico di ciò che si utilizza ogni giorno.

Riparare insieme per ridurre gli sprechi e riscoprire il valore degli oggetti. Non un semplice slogan ma un vero e proprio evento aperto alla cittadinanza e dedicato alla riparazione collaborativa di oggetti di uso quotidiano. L'appuntamento con il “Restar Party” è per sabato 11 aprile, dalle 15. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Entra nella casa disabitata, si finge proprietario, ruba e prova a vendere gli oggetti di valoreEntra nella casa disabitata, finge di esserne il proprietario e prova a vendere gli oggetti di valore. Vino, transizione digitale per ridurre sprechi e impatto ambientaleFirenze, 11 febbraio 2026 - La transizione digitale del settore primario, in particolare nella viticoltura, procede a ritmo lento anche perché manca...