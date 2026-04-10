A Roma 90 musicisti e un violino fuori dal comune | il concerto virtuosistico che incanterà il Teatro Palladium il 19 aprile

A Roma, il 19 aprile, si terrà un concerto al Teatro Palladium che vedrà protagonisti 90 musicisti e un violino particolare. L’evento si concentra sull’interpretazione di brani attraverso esecuzioni di alto livello tecnico e musicale. Il programma prevede momenti di grande intensità e varietà, con esibizioni che spaziano tra diversi generi e stili. L’attenzione è rivolta anche alla presenza di uno strumento che si distingue per caratteristiche uniche.

Roma si prepara ad accogliere un evento musicale di grande fascino, in grado di unire talento internazionale e repertorio classico: il 19 aprile il Teatro Palladium ospiterà un concerto che promette di sorprendere il pubblico, grazie alla presenza di un’orchestra composta da circa 90 musicisti e a un violino protagonista, pronto a guidare una serata all’insegna del virtuosismo. LEGGI ANCHE: Dai set ai sogni: Dante Ferretti in mostra a Roma A Roma il 19 aprile concerto al Palladium: la Kazakh State Symphony Orchestra e il talento di Aiman Mussakhajayeva. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Protagonista della serata sarà la Kazakh State Symphony Orchestra, una delle realtà più prestigiose dell’Asia Centrale, fondata nel 1991 dalla violinista Aiman Mussakhajayeva. 🔗 Leggi su Funweek.it Tommaso Paradiso in concerto a Roma il 18 e 19 aprileA POCHI GIORNI DAL VIA DEL TOUR NEI PALASPORT TOMMASO PARADISO ANNUNCIA NUOVI APPUNTAMENTI ESTIVI Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con... Un concerto gratuito riporta in vita musiche dimenticate da 200 anni: succede a Roma il 15 febbraio al PalladiumA Roma, al Teatro Palladium, un concerto gratuito è pronto a riportare in vita pagine musicali rimaste in silenzio per oltre due secoli. Argomenti più discussi: Aiman Mussakhajayeva e Kazakh State Symphony Orchestra in concerto al Teatro Palladium; Il Kazakistan sposa la grande musica al Teatro Palladium. A Roma 90 musicisti e un violino fuori dal comune: il concerto virtuosistico che incanterà il Teatro Palladium il 19 aprileA Roma il 19 aprile concerto al Palladium: 90 musicisti e un violino protagonista per una serata di grande virtuosismo e musica classica. funweek.it Al via da oggi la nuova stagione del Teatro Palladium a RomaDal oggi, 3 ottobre, parte la nuova stagione del Teatro Palladium, cuore culturale dell’Università Roma Tre, che proporrà fino a maggio 2026 oltre 200 giorni di programmazione e oltre 100 appuntamenti ... rainews.it Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi, artisti formatisi all’Accademia Musicale Chigiana di Siena nel 2020, hanno eseguito la versione originale per pianoforte a quattro mani della Sagra della Primavera di Stravinsky al Teatro Palladium di Roma per - facebook.com facebook