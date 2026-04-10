A Pompei la Fiera Archeo?Agricola dei Territori del Mediterraneo

A Pompei, il Parco Archeologico ospiterà dal 15 al 17 aprile 2026 la Fiera Archeo?Agricola dei Territori del Mediterraneo. La manifestazione si svolgerà in coincidenza con la Giornata Nazionale del Made in Italy, coinvolgendo espositori e visitatori interessati alle produzioni e alle tradizioni delle regioni del Mediterraneo. L’evento si terrà all’interno dell’area archeologica, offrendo un collegamento tra storia e cultura alimentare.

Il Parco Archeologico di Pompei diventa sede della Fiera Archeo?Agricola dei Territori del Mediterraneo, in programma dal 15 al 17 aprile 2026, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. Un evento che intreccia storia millenaria, saperi agricoli e innovazione sostenibile. L’area. 🔗 Leggi su Napolitoday.it XIX Edizione di Fiera Agricola 2026: a Caserta tre giorni tra saperi, sapori e innovazione agricolaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Pontecorvo, fiera agricola del Basso LazioTORNA LA GRANDE FIERA AGRICOLA DEL BASSO LAZIO! Segnate le date: 10, 11 e 12 Aprile 2026 per l'evento più atteso del settore agricolo e zootecnico... Temi più discussi: A Pompei la fiera archeo-agricola dei territori del Mediterraneo; PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO ALLA FIERA ARCHEO-AGRICOLA DI POMPEI; Spazi verdi e luoghi archeologici: il convegno agli Scavi di Pompei; Una mostra dedicata alla sirena Partenope al Mann. Pompei celebra il Made in Italy: nel parco archeologico nasce la Fiera Archeo?Agricola dei territori del MediterraneoIl Parco archeologico di Pompei diventa sede della Fiera archeo-agricola dei territori del Mediterraneo, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy. L'evento, in programma dal ... ilmattino.it Pompei celebra il Made in Italy: tre giorni tra archeologia, agricoltura e cultura mediterraneaIl Parco Archeologico di Pompei diventa sede della Fiera Archeo?Agricola dei Territori del Mediterraneo, in programma dal 15 al 17 aprile 2026, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. lostrillone.tv https://www.tvcampiflegrei.it/pompei-celebra-il-made-in-italy-nasce-la-fiera-archeo-agricola-dei-territori-del-mediterraneo-dal-15-al-17-aprile-2026-tre-giorni-tra-archeologia-agricoltura-e-cultura-mediterranea-scavi/ - facebook.com facebook