A Monterotondo gambizzato il tiktoker Damiano Sartori Il video dopo lo sparo | M'hai lisciato

A Monterotondo, un tiktoker è stato ferito alle gambe da colpi di arma da fuoco. Dopo lo sparo, il giovane ha pubblicato un video in cui dice:

Persone al momento ancora ignote hanno sparato alle gambe di Damiano Sartori, tiktoker con alle spalle aggressioni e precedenti per droga. L'ipotesi è una lite per questioni legate allo spaccio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morto Damiano Alberti, il 23enne raccontava sui social il suo tumore: “Ci hai insegnato a non mollare mai”Damiano Alberti è morto a 23 anni per un tumore a una gamba, dopo aver raccontato per anni la sua malattia sui social network.

Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato...

Si parla di: MONTEROTONDO – Gambizzato il tiktoker Damiano Sartori; tiktoker Damiano Sartori Archivi.

Gambizzato il TikToker Damiano Sartori. Dopo gli spari posta il video ridendo: Mi hai lisciatoSul posto i carabinieri del nucleo operativo di Monterotondo che, dopo aver ascoltato la vittima, hanno ricostruito quanto successo. La gambizzazione è avvenuta poco prima delle 20 di giovedì sera ... romatoday.it