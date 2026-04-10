A Montecarlo, Jannik Sinner ha vinto il match contro Auger-Aliassime con due set rispettivamente di 6-3 e 6-4, qualificandosi per le semifinali del

L'azzurro batte il canadese col punteggio di 6-3 6-4. MONTECARLO (MONACO) - Jannik Sinner è approdato alle semifinali del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" della stagione, il primo sul "rosso", dotato di un montepremi totale pari a 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra battuta del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il tennista azzurro, numero due del mondo e del seeding, nei quarti di finale ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 7 del ranking internazionale e sesto favorito del tabellone, col punteggio di 6-3 6-4. Un break per set ha permesso all'altesino, apparso al meglio dopo i problemi accusati ieri, di superare con fermezza il rivale nordamericano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - A Montecarlo Sinner piega Auger-Aliassime, è in semifinale contro Zverev

Montecarlo, Sinner supera Auger-Aliassime: semifinale contro ZverevL’azzurro batte il canadese in due set e centra la terza semifinale nel Principato.

Sinner piega Aliassime in due set, in semifinale a Montecarlo contro ZverevJannik Sinner è approdato alle semifinali del "Rolex Monte-Carlo Masters" , terzo "1000" della stagione, il primo sul "rosso", dotato di un...

Temi più discussi: Tennis, Atp Montecarlo: Sinner al secondo turno nel doppio; Montecarlo, Sinner soffre ma va avanti: piega Machac in tre set, torna ai quarti e ora trova Auger-Aliassime; Sinner piega Machac e vede i quarti a Montecarlo; Monte-Carlo, Sinner torna nei quarti: sfiderà Auger-Aliassime.

A Montecarlo Sinner piega Auger-Aliassime, è in semifinale contro ZverevMONTECARLO (MONACO) - Jannik Sinner è approdato alle semifinali del Rolex Monte-Carlo Masters, terzo 1000 della stagione, il primo sul rosso, dotato di un montepremi totale pari a 6.309.095 euro ... laprovinciacr.it

Atp Montecarlo: Sinner batte Auger-Aliassime 6-3, 6-4 e conquista la semifinaleJannik Sinner ha battuto in due set, col punteggio di 6-3, 6-4, il canadese Felix Auger-Aliassime e conquista la semifinale al torneo Atp1000 di Montecarlo. Il n.2 del mondo ha condotto in porto una g ... ansa.it

#Sinner vola in semifinale a Montecarlo e i "carotini" impazziscono di gioia: dal super smash all'ennesima gara contro #Zverev x.com

Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo grazie al successo sul canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking), battuto 6-3, 6-4. In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev (n.3), che a sua volta ha elimi - facebook.com facebook