A Granozzo c' è ufficialmente la scuola Vassali

A Granozzo è stata ufficialmente inaugurata la scuola Vassalli. La cerimonia di intitolazione si è svolta ieri, giovedì 9 aprile, alla presenza delle autorità locali e di rappresentanti della comunità. La scuola, situata nel comune novarese, ora porta il nome Vassalli e si prepara ad accogliere gli studenti. È la prima volta che questa istituzione apre le sue porte sotto questa denominazione.

La scuola Vassalli è ufficialmente realtà. Si è svolta ieri, giovedì 9 aprile, la cerimonia di intitolazione della scuola novarese.Presenti alla cerimonia Paola Todeschino, vedova Vassalli, la dirigente dell'istituto comprensivo Guido da Biandrate Claudia Falzoni. Don Flavio Campagnoli ha. 🔗 Leggi su Novaratoday.it A Granozzo con Monticello la grigliata di PasquettaLunedì 6 aprile a Granozzo con Monticello appuntamento con la grigliata di Pasquetta. A Granozzo con Monticello il plesso scolastico sarà intitolato a Sebastiano VassalliIl plesso scolastico di Granozzo con Monticello sarà intitolato allo scrittore novarese Sebastiano Vassalli.