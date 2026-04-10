A Granozzo c' è ufficialmente la scuola Vassali

A Granozzo, ieri si è svolta la cerimonia di intitolazione della scuola Vassali, che ora è ufficialmente operativa. La giornata ha visto la partecipazione di molte persone, con un momento pubblico dedicato alla presentazione della nuova istituzione educativa. La scuola si trova nel territorio di Novara e rappresenta un nuovo punto di riferimento per l’istruzione locale. La cerimonia ha segnato l’inizio delle attività della struttura.

La scuola Vassalli è ufficialmente realtà. Si è svolta ieri, giovedì 9 aprile, la cerimonia di intitolazione della scuola novarese.Presenti alla cerimonia Paola Todeschino, vedova Vassalli, la dirigente dell'istituto comprensivo Guido da Biandrate Claudia Falzoni. Don Flavio Campagnoli ha. 🔗 Leggi su Novaratoday.it A Granozzo con Monticello la grigliata di PasquettaLunedì 6 aprile a Granozzo con Monticello appuntamento con la grigliata di Pasquetta.