A Giochi fatti | Ora collegamenti fra le stazioni

La Fondazione Bormio ha annunciato che nelle prossime settimane saranno effettuati collegamenti tra le stazioni sciistiche della zona, migliorando l'accessibilità per i visitatori. L'organizzazione ha anche sottolineato che le strutture sono state preparate con successo per l'evento olimpico, e si sta lavorando per mantenere gli standard raggiunti. L’obiettivo è garantire un servizio efficiente e continuo ai turisti durante la stagione invernale.

Fondazione Bormio celebra il successo organizzativo olimpico ma guarda avanti. Quella tenuta nei giorni scorsi in Valdisotto è stata una serata in cui Dario Da Zanche (foto), presidente della Fondazione bormina, ha voluto ringraziare per il lavoro svolto nel periodo dei Giochi tutti quanti hanno collaborato con grande dedizione e passione. "Voglio ringraziare tutte le persone che, a vario titolo, hanno permesso la buona riuscita dell’evento a cinque cerchi – ha detto Da Zanche -. I Giochi hanno creato un senso di appartenenza pazzesca e la condivisone degli obiettivi è lo spirito che ha guidato Fondazione Bormio in questa avventura e che sarà centrale anche in futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Un parco urbano fra le stazioni Lolli e Notarbartolo: verde e nuovi servizi per rigenerare le aree ferroviarie dismesseL'intervento, finanziato con 13 milioni, cambierà il volto del centro città grazie a spazi espositivi, negozi di vicinato e attività ludico-sportive.

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"Oggi a Palazzo Chigi con i medagliati olimpici e paralimpici dei Giochi di #MilanoCortina2026 e con gli atleti che hanno conquistato il quarto posto. A tutti loro va il mio grazie per i risultati raggiunti, per i sacrifici affrontati e per l'esempio che offrono ogni gior - facebook.com facebook

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