A Ghezzano il parco ' Pratali' diventa inclusivo | al via la riqualificazione

A Ghezzano, il parco 'Luciano Pratali' viene riqualificato per renderlo più accessibile a tutti. Si tratta di un'area verde di circa un ettaro situata tra la residenza universitaria 'I Praticelli' e la scuola primaria 'Morroni' nel comune di San Giuliano Terme. La riqualificazione prevede interventi di miglioramento e adeguamento degli spazi, con l’obiettivo di rendere il parco più inclusivo.

Rinasce il parco 'Luciano Pratali' di Ghezzano, l’area a verde di circa un ettaro compresa fra la residenza universitaria de 'I Praticelli' e la scuola primaria 'Morroni', nel comune di San Giuliano Terme. E diventa completamente accessibile e inclusiva grazie a un investimento complessivo di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Ciao! Vi informo che alla Lidl di Ghezzano (Pisa) ci sono tante novità di Vemondo. Tutto nel frigo,principalmente spalmabili,formaggi,burger vari,erbochicco,ravioli,preparazioni,unconventional,affettati. Non ho trovato nessun wurstel,non c'era neanche un tofu, - facebook.com facebook