A Forlimpopoli arriva una Canosa fortemente rimaneggiata | vittoria schiacciante dei Baskers

A Forlimpopoli i Baskers Chemifarma hanno ottenuto una vittoria netta contro una Canosa con molte assenze, con il punteggio di 109-54. La partita si è svolta senza grosse difficoltà per la squadra di casa, che ha dominato fin dall'inizio e ha mantenuto il controllo dell'incontro fino alla fine. La Canosa, privata di alcuni giocatori, non è riuscita a contenere l’attacco avversario.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli rispettano il pronostico e superano senza difficoltà una Canosa fortemente rimaneggiata, imponendosi con un netto 109-54 al termine di una gara mai realmente in discussione.Troppo ampio il divario tra le due formazioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Impresa Baskérs: Forlimpopoli piega la corazzata Bisceglie in una serata da leggendaIl cammino non è finito: dopo la pausa pasquale, i Baskérs saranno attesi da quattro gare decisive per inseguire il sogno playoff Ci sono partite che... Serata da dimenticare per i Baskers: la capolista Civitanova espugna ForlimpopoliSi ferma a tre la striscia di vittorie consecutive dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli che sono costretti ad arrendersi di fronte a una Civitanova... Argomenti più discussi: A Forlimpopoli arriva una Canosa fortemente rimaneggiata: vittoria schiacciante dei Baskers; Baz torna sul palco: Outsider porta a Forlimpopoli una comicità fuori dagli schemi; Attesa per la Nazionale Cantanti: il re di Sanremo Sal da Vinci sfiderà Dovizioso e il team Silver; L'oste Piero Pompili premiato al Memorial Gianfranco Bolognesi di Forlimpopoli: Accogliere, ascoltare, guidare: così nasce l’ospitalità. A Forlimpopoli arriva una Canosa fortemente rimaneggiata: vittoria schiacciante dei BaskersPer i Baskérs, ora, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione: serviranno ancora due punti per chiudere definitivamente il discorso salvezza ... forlitoday.it BAZ arriva a Forlimpopoli! Preparatevi a una serata di pura energia con "OUTSIDER", lo spettacolo di BAZ. Una riflessione ironica, sagace e decisamente fuori dagli schemi! Dove: Teatro G. Verdi, Forlimpopoli Quando: Venerdì 10 Aprile 2026 Orar - facebook.com facebook