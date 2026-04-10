A Civitaquana l' ultimo saluto a Patrizia Trabucco la 51enne deceduta in un incidente a Roma

A Civitaquana si terranno sabato 11 aprile i funerali di Patrizia Trabucco, una donna di 51 anni deceduta in un incidente avvenuto sabato 4 aprile in via Tuscolana, a Roma. La salma farà ritorno nel suo paese di origine, dove sarà accompagnata dall’affetto dei familiari e della comunità locale. La cerimonia funebre si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.

Il suo ultimo viaggio Patrizia Trabucco lo farà verso casa, a Civitaquana. È nel suo paese di origine, infatti, che si svolgeranno sabato 11 aprile i funerali della 51enne deceduta sabato 4 aprile in via Tuscolana, a Roma. Un incidente costato due vite. Oltre alla donna, che viaggiava a bordo di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

È Patrizia Trabucco la donna morta nell’incidente su via Tuscolana a Roma: con lei perde la vita un 16enneLa donna di 51 anni era alla guida della sua Fiat Punto su cui c'erano anche le due figlie quando si sono scontrate contro un'altra auto.

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