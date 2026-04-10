A che ora la finale dell’ATP di Montecarlo | programma tv ipotesi canale in chiaro

Nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo sono stati disputati oggi i quarti di finale sia nel singolare che nel doppio. Domani si svolgeranno le semifinali di entrambi i tabelloni, che precederanno le finali. La giornata di domani rappresenta l’ultimo step prima delle finali, in attesa di conoscere gli orari ufficiali e le eventuali trasmissioni televisive in chiaro.

Nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo si sono giocati quest’oggi i quarti di finale sia del tabellone di singolare che di quello di doppio: nella giornata di domani si disputerà il penultimo atto di entrambi i tornei, che farà da preludio alle finali. Nella giornata di domenica 12 aprile il match valido per la finale di singolare sarà il secondo del programma, che sul Court Rainier III si aprirà alle ore 12.00 con la finale di doppio, ma si giocherà comunque non prima delle ore 15.00. La finale del tabellone di singolare dell’ ATP Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e TV8 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV e tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it

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