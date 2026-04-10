A Cesenatico appuntamento col campionato italiano

A Cesenatico si svolge il campionato italiano di Pole sport e Aerial sport, con gare che si tengono nella palestra dell’Accademia Acrobatica. L’evento, che si svolge oggi e domani, vede la partecipazione delle migliori atlete provenienti da diverse regioni italiane. Negli anni, questa competizione ha attirato un numero crescente di spettatori e appassionati del settore.

In riviera si svolge il campionato nazionale di Pole sport e Aerial sport. Nella palestra dell’Accademia Acrobatica di Cesenatico, oggi e domani gareggiano le migliori atlete provenienti da tutta Italia, per un evento che nelle ultime edizioni raccoglie sempre più interesse. In cabina di regia ci sono la Federazione internazionale Posa (Pole Sports & Arts World Federation), con in testa il presidente Davide Lacagnina, la Fisac (Federazione italiana sport acrobatici e coreografici), e Aics. In totale si sfidano 350 atlete provenienti da tutta Italia, dalle città dell’estremo nord sino alla Puglia e alla Sicilia. Tutte si contendono il titolo di campionessa nazionale nelle rispettive categorie, che vanno dalle junior varsety di appena 6 anni sino alle master over 50. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Cesenatico appuntamento col campionato italiano Col naso all'insù per ammirare la Luna piena della neve: lo scatto a Cesenatico. Perché si chiama così"Il nome Luna Piena della Neve, si deve ai nativi americani Sioux e Dakota come omaggio alle abbondanti nevicate invernali del Nord America" “Nella... Hotel di lusso, c'è l'imprenditore di Cesenatico dietro il “6 stelle” italiano che nasce sul mare d’AlbaniaA guidare l’operazione, come project manager, è Tito Trovato, residente a Cesenatico e figura conosciuta nel settore alberghiero per aver gestito,... Argomenti più discussi: A Cesenatico appuntamento col campionato italiano; Spiagge e Fondali Puliti 2026; Maniche rimboccate a Cesenatico per pulire le spiagge -; Weekend pasquale all'insegna della tradizione tra le Vele al Terzo, la regata e i 'Mercatini dei creativi'. Cesenatico Noir parte col botto. Accoglienza da brividi per DeaverÈ iniziato con il botto l’edizione 2025 di Cesenatico Noir, il festival della lettura con delitto, dei libri gialli e del noir, ideata dal direttore artistico Stefano Tura e coordinata da Luca Crovi, ... ilrestodelcarlino.it Un appuntamento che porta energia, movimento e passione direttamente sul mare Il Triathlon Cesenatico – Adriatic Series torna il 18 e 19 aprile 2026: due giornate dove nuoto, bici e corsa si incontrano in uno scenario unico. E dopo la gara, c’è un altro mo - facebook.com facebook