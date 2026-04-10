A causa della mancanza d' acqua chiudono anche i centri per l' impiego di Pescara e Scafa

A causa della sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile nei comuni di Pescara, Chieti e nella Val Pescara, anche i centri per l’impiego di Pescara, Scafa e Chieti rimarranno chiusi lunedì 13 e martedì 14 aprile. La chiusura riguarda le giornate in cui si verificano le interruzioni dell’acqua, che interessano le aree di questa regione. La misura si rende necessaria a causa della mancanza di approvvigionamento idrico.

Anche i centri per l'impiego di Pescara, Scafa e Chieti resteranno chiusi lunedì 13 e martedì 14 aprile per la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile nei comuni di Pescara e Chieti e nei comuni della Val Pescara.Gli uffici di Pescara, Chieti e Scafa resteranno chiusi al pubblico nei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

A Pescara chiudono scuole, mercati, palazzetti e musei per i lavori Aca: sarà attivato il Coc, acqua solo in due zoneArriva la conferma del Comune: il 13 e il 14 aprile le scuole resteranno chiuse, ma sono previste anche altre chiusure.

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Pescara: scuole chiuse per l’interruzione programmata dell’acquaA causa dell'interruzione idrica programmata dall'Aca il Comune di Pescara dispone la chiusura delle scuole il 13 e 14 aprile. Chiusi anche musei e impianti sportivi. La mappa delle vie interessate ... rete8.it

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