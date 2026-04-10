A Borgomanero appuntamento con Fiorilla | in centro fiori piante laboratori e anche moda

Sabato 11 aprile nel centro storico di Borgomanero si svolge l’evento “Fiorilla”, che si terrà in piazza Martiri dalle 15 alle 19. Durante l’iniziativa saranno presenti otto espositori, tra commercianti di fiori, florovivaisti e associazioni di volontariato. L’evento prevede la possibilità di acquistare fiori e piante, oltre a partecipare a laboratori creativi e scoprire stand dedicati anche alla moda.

Fiori, piante e laboratori creativi sabato 11 aprile in centro storico. A Borgomanero c'è l'appuntamento con "Fiorilla": in piazza Martiri, dalle 15 alle 19, ci saranno 8 espositori tra commercianti di fiori e florovivaisti e altri stand di associazioni di volontariato che promuoveranno la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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IL MERCATO DELLA TERRA di Slow food Colline Novaresi torna alla Fiera del Gusto di Borgomanero. Appuntamento sabato 18 aprile nel parco del Collegio Don Bosco. Troverai tante piccole aziende con i loro prodotti genuini e poi specialità gas - facebook.com facebook